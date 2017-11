Mugabe foi destituído de presidente do partido governante do Zimbábue

O presidente do Zimbabué, Robert Mugabe, foi destituído do cargo de líder do partido governante União Nacional Africana do Zimbábue - Frente Patriótica (ZANU-PF, na sigla em inglês). Seu novo líder é o vice-presidente do país, Emmerson Mnangagwa, informou a agência Reuters.

"Afastamos o presidente Mugabe, ele já não é presidente da ZANU-PF", publicou o partido na sua conta no Twitter depois de uma reunião realizada em Harare pelo Comitê Central.

A mulher de Mugabe, Grace, foi expulsa do partido governante. A primeira-dama tem 52 anos e é conhecida pela vida luxuosa que leva.

Na semana passada, Mugabe afastou Emmerson Mnangagwa, seu possível sucessor, do cargo da vice-presidência do país. Este contava com o apoio do exército. Em 15 de novembro, os militares zimbabuanos detiveram Mugabe em prisão domiciliar, mas negaram tê-lo derrubado. Robert Mugabe, de 93 anos, governa o Zimbábue há 37 anos.