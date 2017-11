Incêndio em residência deixa 19 mortos na China

Pelo menos 19 pessoas morreram e oito ficaram feridas em decorrência de um incêndio em uma residência ao sul de Pequim, na China, neste domingo (19).

De acordo com a agência oficial de notícias do país, a "Xinhua", o fogo começou por volta das 18h15 locais, na cidade de Xinjian, e demorou cerca de três horas para ser apagado pelos bombeiros.

Todos os feridos foram levados para o hospital da região e permanecem em atendimento. As autoridades chinesas iniciaram uma investigação para apurar as causas do incidente. Segundo a Xinhua, algumas suspeitos foram detidos. O incêndio é considerado um dos mais graves ocorridos em Pequim nos últimos anos. (ANSA)