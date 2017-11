Homem encontra por acaso antigo túmulo grego em praia da Crimeia

Um transeunte caminhava pela praia quando viu a borda de uma grande laje de pedra na areia.

Um túmulo antigo, supostamente de uma criança, foi encontrado na quarta-feira (16) em uma praia de Eupatória, na península da Crimeia, Rússia, informou a mídia local.

Um transeunte, que passeava por uma das praias centrais da cidade, encontrou por acaso a borda de uma grande laje de pedra, se interessou pela descoberta e comunicou ao Museu de História Local de Eupatória.

De acordo com os cientistas, trata-se de um antigo túmulo que data de entre o fim do século IV e o início do século III a.C. e pertencia à cidade grega de Kerkinitide, que existia no oeste da península.

Durante as escavações, os cientistas encontraram uma série de objetos no interior do túmulo, de 1,2 de comprimento: tálus (dados antigos), dois vasos e uma moeda pequena.

Há dois mil anos, a costa do mar estava muito mais longe que agora e é possível que haja mais restos arqueológicos debaixo de água.

Nos anos 70, durante a construção do café Teatralnoie em Eupatória foi encontrada uma necrópole antiga com dois túmulos.