Exército sírio repele ataque dos terroristas do Daesh em Al-Bukamal

O exército sírio e seus aliados retomaram o controle de Al-Bukamal, último reduto significante do Daesh (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países) na Síria, comunicou à Sputnik um comandante de campo das forças governamentais sírias.

"O exército sírio liquidou os militantes do Daesh que conseguiram penetrar em Al-Bukamal sob cobertura por parte da coalizão internacional encabeçada pelos EUA que lhes prestou apoio de fogo desde o espaço aéreo no decorrer da contraofensiva, passados dois dias após o comando do exército declarar a libertação da cidade", informou o militar.

O oficial adiantou que atualmente a cidade libertada conta com as atividades de sapadores.

"As brigadas de engenheiros neutralizam e eliminam os dispositivos explosivos, fornilhos e minas colocados pelos terroristas do Daesh nos bairros residenciais de Al-Bukamal", precisou.

Mais cedo, em 9 de novembro, o exército do país declarou a vitória sobre os terroristas do Daesh em Al-Bukamal, no sudeste da província de Deir ez-Zor.

Porém, os jihadistas conseguiram organizar um contra-ataque, usando as "células dormentes" do grupo existentes na respectiva cidade.