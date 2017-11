As autoridades médicas do Instituto de Medicina Legal da Itália concluíram neste sábado (18) a autópsia do corpo do chefe da máfia Cosa Nostra, Salvatore Totò Riina, morto nesta sexta-feira (17) no hospital de Parma.

De acordo com um consultor técnico do local, o mafioso será encaminhado para uma área responsável pela preparação do corpo para o funeral.