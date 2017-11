Após renúncia, premier libanês encontra Macron na França

O presidente da França, Emmanuel Macron, recebeu neste sábado (18) no Palácio do Eliseu o primeiro-ministro libanês, Saad Hariri, que abandonou o seu cargo desde o início do mês e estava na Arábia Saudita.

Hariri entrou na sede da presidência francesa às 12h10 local, após chegar no começo da manhã à capital francesa. O premier foi a Paris a convite de Macron, que está atuando para mediar uma crise política no Líbano.

Esta é a primeira aparição de Hariri fora da Arábia Saudita desde o estranho anúncio de renúncia realizado no dia 4 de novembro. Nesta sexta-feira (17), Macron disse em Gotemburgo que receberia Hariri "com as honras que merece um primeiro-ministro", porque sua renúncia "não foi reconhecida no seu país, uma vez que ainda não retornou".

Além disso, o francês antecipou que o premier pretende voltar para o seu país "nos próximos dias ou semanas".

De acordo com a agência de notícias libanesa "ANN", Hariri informou ao presidente do Líbano, Michel Aoun, que estará presente na Festa da Independência no próximo dia 22 de novembro.