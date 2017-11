Terremoto atinge Guayaquil, maior cidade do Equador

Um terremoto atingiu nesta sexta-feira (17) as imediações de Guayaquil, na província de Guayas, no oeste do Equador, informou o Instituto Geofisico de Quito.

De acordo com o Instituto Geofísico dos Estados Unidos (USGS), o tremor teve magnitude de 5,2. No entanto, o Instituto Geofísico equatoriano registrou uma magnitude de 6,2, com o epicentro do tremor a cerca de 26 quilômetros da cidade litorânea, a uma profundidade de 11 km.

O sismo foi registrado às 08h41 do horário local na cidade mais povoada do Equador. Além disso, na capital, Quito, a 269 Km de distância, a população também sentiu o tremor Segundo o Serviço Integrado de Segurança ECU911, ainda não informações sobre vítimas e danos. Por sua vez, eles estão realizando um "levantamento sobre chamadas recebidas" para estabelecer possíveis efeitos do fenômeno natural.

O tremor ocorre minutos antes das autoridades da cidade realizarem uma simulação de terremoto. Diversos usuários do Twitter publicaram imagens de aglomeração de pessoas nas ruas, procedimento padrão em caso de terremotos.

No ano passado, em 16 de abril, o país foi atingido por um terremoto de 7,8 graus de magnitude, o qual devastou povoados das províncias costeiras de Manabí e Esmeraldas. Ao todo, 673 pessoas morreram. O equador é um dos países mais propensos à atividade sísmica por ser localizado na zona de encontro das placas tectônicas Nazca e Sul-americana.