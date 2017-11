'New York Times': Del Nero planeja manter cargo apesar de acusações

A situação de Marco Polo Del Nero em meio ao escândalo da Fifa ganhou destaque em matéria do jornal The New York Times. Del Nero segue como presidente da CBF, mas jamais viajou para o exterior depois que os escândalos de corrupção no futebol mundial foram deflagrados, em maio de 2015, na Suíça.

"Dos diversos oficiais de futebol acusados ​​no caso, Del Nero é o único que continua no poder. E em um país que extradita seus cidadãos apenas por crimes com drogas, ele permanece não apenas como um homem livre, mas também como figura proeminente, dirigindo a Confederação Brasileira de Futebol e ainda aparecendo na Olimpíada do Rio no ano passado", diz matéria assinada por Tariq Panja.

O jornal destaca que Del Nero tem sido acusado pelas mesmas questões, incluindo lavagem de dinheiro, mas que por quase dois anos ele tem se esquivado ao se recusar a deixar o Brasil". "Esta estratégia o custou um posto importante - seu lugar no conselho de governo da Fifa, o órgão global do futebol - mas também o manteve até agora fora do alcance de autoridades norte-americanas."

"Na Olimpíada, apesar de enfrentar acusações criminais, Del Nero recebeu o presidente da Fifa Gianni Infantino nos escritórios da CBF e presenteou o líder do futebol com uma camisa da seleção brasileira amarelo canário com o nome dele. A Fifa ainda não aplicou sanção contra Del Nero", ressalta Tariq Panja.

A publicação frisa "que nem o constrangimento de não poder viajar com a Seleção nem a acusação de receber milhões de dólares em propina parecem ter afetado os planos de Del Nero de permanecer no poder de uma instituição que controla o esporte mais popular no país mais populoso da América do Sul".

De acordo com o jornal norte-americano, para manter sua posição, Del Nero, como o predecessor Ricardo Teixeira, cultiva o suporte de autoridades regionais do futebol, por meio de repasses da CBF que na maior parte dos casos formam a maior parte dos recursos de associações locais empobrecidas.

