Iraque anuncia reconquista de último reduto do Estado Islâmico no país

As forças do governo do Iraque e as milícias pró-iranianas aliadas conquistaram o último reduto do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) no país, anunciou o governo iraquiano nesta sexta-feira (17).

De acordo com o anúncio, a cidade de Rawa, na região ocidental de Anbar, era a última localidade no país que contava com um governo dos jihadistas. Agora, os prédios públicos já estão com as bandeiras iraquianas hasteadas.

"Desde a formação da coalizão internacional em 2014, o Isis perdeu 95% de seu território que controlava na Síria e no Iraque", disse o enviado de Washington para a coalizão, Brett McGurk.

De acordo com o representante de Donald Trump, "mais de 7,5 milhões de pessoas foram libertadas" das mãos dos extremistas em uma área equivalente ao tamanho da Grã-Bretanha.