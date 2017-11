Enviado especial chinês busca melhorar relações com Pyongyang

O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta sexta-feira (17) o diretor do Departamento de Relações Exteriores do Comitê Central do Partido Comunista, Song Tao, à Coreia do Norte para tratar da "relação entre os dois países" afetada pelos avanços norte-coreanos em seu programa nuclear.

De acordo com o porta-voz do ministério, o enviado especial será o primeiro oficial de alto escalão a visitar Pyongyang neste ano. Sua principal missão na Coreia do Norte será informar o regime de Kim Jong-un sobre as decisões tomadas no congresso partidário chinês, realizado no mês passado em Pequim.

Além disso, segundo o porta-voz, as autoridades buscarão "trocar opiniões sobre questões de preocupação mútua". A China, que é a principal aliada diplomática e maior parceira comercial do regime norte-coreano, votou a favor das sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU, e adotou ainda sanções unilaterais.

Durante a recente viagem à Ásia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que a China atue para conter as ambições nucleares de Pyongyang. Na ocasião, o magnata quis assegurar um compromisso com Jinping.

"É um passo importante. Vamos ver o que acontece!", escreveu Trump em sua conta no Twitter, sobre a visita de Song.

Nos últimos meses, os testes nucleares e a retórica de Trump elevaram a tensão entre as potências.