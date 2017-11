Brasileira é morta pela polícia em Portugal

A brasileira Ivanice Carvalho da Costa, de 36 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (16) baleada pela polícia, no pescoço, por engano. O Renault Megane preto em que a mulher estava ao lado do motorista, o companheiro, também brasileiro, ficou cravejado de balas depois que vários agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) realizaram pelo menos 20 disparos na direção do veículo, no bairro da Encarnação, em Lisboa.

Os policiais portugueses confundiram o carro com um Seat Leon preto que tinha sido usado por duas pessoas em um assalto a uma ATM em Almada.

Os policiais envolvidos foram denunciados e serão investigados. Após análise da bala que ficou alojada no pescoço da vítima, será possível identificar o agente do disparo. A investigação está a cargo do departamento de Homicídios da Polícia Judiciária de Lisboa.

De acordo com o jornal português Diário de Notícias, a brasileira trabalhava em um restaurante do aeroporto, e iniciaria seu turno às 4h (horário local). Perto das 3h30, ela e o companheiro saíram de casa e, quando viraram a esquina da rua, viram o aparato policial. Como ele não teria carteira de habilitação nem seguro, teria se assustado e tentado recuar, batendo contra uma parece e furando a barreira policial. Foi neste momento que os policiais teriam começado a disparar diversos tiros.

Em comunicado, a PSP alegou que o carro "aparentava corresponder às características da viatura suspeita", e que o condutor "desobedeceu à ordem de parada", tendo "durante a fuga, tentado atropelar os polícias, que tiveram de afastar-se rapidamente para não serem atingidos e, em ato contínuo, os polícias foram obrigados a recorrer a armas de fogo".

O brasileiro ainda foi detido, segundo o DN, por condução sem habilitação legal, desobediência ao sinal de parada e condução perigosa.

Ivanice se mudou para Portugal aos 19 anos de idade e, desde então, trabalhava no mesmo emprego no aeroporto de Lisboa.

A Embaixada do Brasil em Lisboa emitiu nota sobre o ocorrido:

Tomou-se conhecimento, hoje, 16 de novembro, de que a pessoa morta em ação policial durante a madrugada de ontem, em Lisboa, era nacional brasileira. A Embaixada lamenta profundamente o ocorrido.

A família da vítima já entrou em contato com o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, que prestará o apoio cabível.

A Embaixada acompanha atentamente o caso e aguarda novas informações a respeito do inquérito com vistas a determinar o curso de ação a ser tomado.