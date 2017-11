Primeiro-ministro promete voltar ao Líbano em '2 dias'

O primeiro-ministro demissionário do Líbano, Saad Hariri, prometeu nesta terça-feira (14) voltar a seu país "nos próximos dois dias".

Em uma mensagem postada em sua conta no Twitter, Hariri, que está na Arábia Saudita desde sua repentina renúncia, em 4 de novembro, também afirmou que está "bem". Sua família permanecerá em Riad.

A demissão de Hariri, negada pelo presidente Michel Aoun, deflagrou uma nova crise no Oriente Médio envolvendo as duas maiores potências muçulmanas da região, a sunita Arábia Saudita e o xiita Irã.

O primeiro-ministro chefia um gabinete de união nacional que inclui o Hezbollah, principal força política libanesa e apoiado pelo governo iraniano. As autoridades do Líbano e o grupo xiita acusam Riad de forçar o sunita Hariri a renunciar para desestabilizar o país e de mantê-lo como refém.

O premier, que tem nacionalidade saudita e laços profundos com a monarquia, nega a acusação e diz ser alvo de ameaças de morte. Tanto ele quanto a Arábia Saudita se opõem à participação do Hezbollah na guerra civil na Síria, onde o grupo e o Irã lutam ao lado do regime de Bashar al Assad.

Teerã e Riad também estão em lados opostos no conflito no Iêmen, com a primeira apoiando rebeldes xiitas houthis e a segunda defendendo o governo sunita do país. (ANSA)