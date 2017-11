Soldado norte-coreano é baleado ao fugir para Coreia do Sul

Um soldado norte-coreano foi baleado por compatriotas por fugir para o lado sul-coreano da área desmilitarizada na fronteira entre as duas nações, informaram militares de Seul nesta segunda-feira (13).

Apesar de ter sido atingido pelos tiros dos compatriotas, ele chegou com vida ao território da Coreia do Sul e foi levado para um hospital local. O episódio, ocorrido próximo ao vilarejo de Panmunjom, fez com que as autoridades elevassem ainda mais o nível de alerta entre os dois países por "possíveis provocações" aos agentes de Seul.

Eles acreditam que o regime de Pyongyang possa colocar os militares em situações de prontidão em caso de uma necessidade de intervenção. Isso porque esse é o único ponto da área desmilitarizada em que os soldados dos dos países ficam frente a frente.

O Comando do Estado Maior confirmou o resgate, mas não deu as informações sobre a saúda do norte-coreano.