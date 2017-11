Papa se reunirá com povos da Amazônia no Peru

O Vaticano divulgou nesta segunda-feira (13) a agenda oficial do papa Francisco no Chile e no Peru, países latino-americanos que ele visitará entre os dias 15 e 21 de janeiro de 2018.

Essa será a 22ª viagem apostólica de seu pontificado e começará em Santiago, onde o líder da Igreja Católica pousará por volta de 20h10 (horário local). Serão, ao todo, 21 discursos em sete dias, durante os quais o Papa também se reunirá com povos da Amazônia.

O encontro será em Lima, no Peru, no dia 19 de janeiro, e deve discutir a preparação para o Sínodo dos Bispos convocado por Francisco para outubro de 2019, para promover "novos caminhos para a evangelização" dos amazônicos, especialmente os indígenas.

Além das capitais, Jorge Bergoglio passará por Temuco e Iquique, no Chile, e Puerto Maldonado e Trujillo, no Peru. Veja abaixo a programação completa, sempre de acordo com o horário local: Segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 - 8h00: Decolagem do avião de Roma para Santiago do Chile.

20h10: Chegada ao aeroporto internacional de Santiago do Chile.

Cerimônia de boas-vindas.

21h00: Chegada do Papa à Nunciatura Apostólica.

Terça-feira, 16 de janeiro de 2018 - 8h20: Encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no Palácio de la Moneda. 9h00: Visita de cortesia à presidente Michelle Bachelet no Palácio de la Moneda. 10h30: Santa Missa no Parque O'Higgins .

16h00: Breve visita ao Centro Penitenciário Feminino de Santiago. 17h15: Encontro con sacerdotes, religiosos, consagrados e seminaristas na Catedral de Santiago.

18h15: Encontro con bispos na Sacristia da Catedral.

19h15 Visita privada ao Santuário de San Alberto Hurtado.

Encontro privado con sacerdotes da Companhia de Jesus.

Quarta-feira, 17 de janeiro de 2018 - 8h00: Embarque rumo a Temuco.

10h30: Santa Missa no Aeroporto de Maquehue.

12h45: Almoço con habitantes de Araucanía na casa "Madre de la Santa Cruz".

15h30: Embarque rumo a Santiago.

17h00: Chegada ao aeroporto de Santiago.

17h30: Encontro con jovens no Santuário de Maipú.

18h30: Traslado en veículo fechado à Pontifícia Universidade Católica do Chile.

Quinta-feira, 18 de janeiro de 2018 - 8h05: Embarque rumo a Iquique.

10h35: Chegada ao aeroporto internacional de Iquique.

11h30: Santa Missa no Campus Lobito.

14h00: Almoço com o séquito papal na Casa de Retiros do Santuário Nuestra Señora de Lourdes de los Padres Oblatos.

16h45: Chegada ao aeroporto de Iquique. Cerimônia de despedida. 17h05: Embarque rumo a Lima, no Peru.

Sexta-feira, 19 de janeiro de 2018 - 8h30: Encontro com as autoridades, a sociedade civil e o Corpo Diplomático no Patio de Honor.

9h00: Visita de cortesia ao presidente Pedro Pablo Kuczynski no Salón de los Embajadores do Palácio de Gobierno.

9h55: Embarque rumo a Puerto Maldonado.

11h45: Chegada ao aeroporto de Puerto Maldonado.

12h00: Encontro com povos da Amazônia no Coliseo Regional Madre de Dios.

13h00: Encontro com a população no Instituto Jorge Basadre. 13h15: Almoço com representantes dos povos da Amazônia no Centro Pastoral Apaktone.

15h45: Visita ao Lar Principito.

16h50: Embarque para Lima. 18h40: Chegada ao aeroporto de Lima.

19h00: Encontro privado con membros da Companhia de Jesus na igreja de San Pedro.

Sábado, 20 de janeiro de 2018 - 7h40: Embarque para Trujillo. 9h10: Chegada ao aeroporto de Trujillo.

10h00: Santa Missa na explanada da praia de Huanchaco.

12h15: Trajeto em papamóvel pelo bairro de "Buenos Aires".

15h00: Breve visita à Catedral.

15h30: Encontro com sacerdotes, religiosos e seminaristas das regiões do norte do Peru no Colégio Seminário SS. Carlos y Marcelo.

16h45: Celebração mariana - Virgem de la Puerta, na Plaza de Armas.

18h15: Embarque para Lima.

19h40: Chegada ao aeroporto de Lima.

Domingo, 21 de janeiro de 2018 - 9h15: Oração con religiosas de vida contemplativa no Santuário del Señor de los Milagros.

10h30: Oração ante as relíquias dos santos peruanos na Catedral de Lima.

10h50: Encontro com bispos no Palácio Episcopal.

12h00: Angelus na Plaza de Armas.

12h30: Almoço com o séquito papal na Nunciatura Apostólica.

16h15: Santa Missa na Base Aérea "Las Palmas".

18h30: Chegada ao aeroporto e cerimônia de despedida.

18h45: Embarque rumo a Roma.