Itália enviará avião de ajuda humanitária para Irã e Iraque

A Itália enviará um voo de ajuda humanitária para as regiões do Irã e do Iraque atingidas por um terremoto de magnitude 7.3 na escala Richter no último domingo (12).

Segundo o ministro das Relações Exteriores do país europeu, Angelino Alfano, um avião partirá de Brindisi, na região da Puglia, extremo-sul da península, rumo à cidade de Suleimânia, no Curdistão iraquiano, com "12 toneladas de ajudas para as populações vítimas do tremor".

O voo transportará tendas, cobertas e outros itens de primeira necessidade, como artigos de higiene e equipamentos de cozinha. "Paralelamente, estamos avaliando a concessão de uma ajuda financeira ao Irã, por meio de um financiamento do Crescente Vermelho iraniano", acrescentou o chanceler em uma nota.

O terremoto atingiu a fronteira do país persa com o Iraque e matou mais de 400 pessoas.