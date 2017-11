Trem na Índia percorre 13 km sem motorista

Um episódio envolvendo um trem na Índia quase terminou em tragédia. Uma locomotiva partiu, sem maquinista nem passageiros, de uma estação e percorreu sozinha 13 quilômetros.

Um funcionário da companhia ferroviária local acompanhou de moto todo o percurso e conseguiu parar a locomotiva, evitando um desastre. O trem saiu da estação de Wadi, em Maharashtra.

O incidente ocorreu na última quarta-feira (8). O trem, que fazia o trajeto Chennai-Mubai, tinha acabado de chegar à estação de Wadi ia passar por uma troca de motor.

As equipes ferroviárias substituíram o motor elétrico por um a diesel, mas deixaram o equipamento ligado. Com isso, o trem continuou o trajeto em direção a Solapur.

As estações seguintes foram alertadas e sinalizadas para que outros trens saíssem do caminho. Após percorrer 13 quilômetros, um funcionário que seguia o trem em uma moto conseguiu embarcar no vagão e desligar o motor.