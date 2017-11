Ninguém precisa de guerra no mar do Sul da China, diz presidente das Filipinas

O presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, disse neste domingo (12) que há interessados em ver um conflito entre Pequim e Manila no mar do Sul da China, mas esta não é uma opção real para ninguém, pois todas as disputas serão resolvidas pelo diálogo.

"É melhor deixarem o mar do Sul da China em paz. Ninguém pode sustentar uma guerra, nem as potências, como Rússia, China, Reino Unido ou Estados Unidos. Eles não podem sustentar um confronto violento, ter o luxo da opção de guerra e violência", afirmou o líder filipino, acrescentando que chegou a um acordo com o presidente chinês, Xi Jinping, para resolver as questões na região através da cooperação bilateral.

"Eu não quero desperdiçar as vidas dos meus compatriotas em uma guerra inútil que não pode ser vencida por ninguém. Está muito claro para nós, o único caminho é a cooperação. Devemos abrir as portas para todos", destacou Duterte.

Importante por suas rotas de comércio e possível berço de vastos recursos energéticos, o mar do Sul da China é disputado por Pequim, que reivindica mais de 90% da área, Manila e países como Vietnã, Brunei, Malásia e Taiwan.

Sputnik