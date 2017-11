Um grande terremoto atingiu neste domingo (12) a fronteira entre o Iraque e o Irã, com o abalo podendo ser sentido em vários países do Oriente Médio.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o tremor teve magnitude 7,2, com o epicentro localizado a 32 quilômetros da cidade iraquiana de Halabja, no Curdistão, a 33,9 quilômetros de profundidade.

Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos provocados pelo terremoto.

Sputnik