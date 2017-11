Mais de 700 mil vão às ruas da Catalunha pela liberdade de políticos presos

Centenas de milhares de catalães foram às ruas neste sábado (11) pedir a liberdade de líderes políticos locais que foram presos por sua campanha pela independência da região autônoma da Espanha.

A marcha ocorre um dia depois da presidente do Parlamento local, Carme Forcadell, e outra dezena de políticos destituídos por Madri por meio de um mecanismo institucional, pagaram fiança e deixarem a cadeia.

De acordo com a polícia municipal, 750 mil pessoas participaram do protesto.

A crise na Catalunha causa preocupação em uma União Europeia já tensa com a saída do Reino Unido do bloco. Cerca de 2.400 já deixaram a região autônoma da Espanha.

Na quarta-feira, uma greve convocada por sindicatos favoráveis à independência criou caos ao bloquear 60 estradas e linhas de trem que ligam a Espanha à França.

O Parlamento da Catalunha declarou a independência da região em 27 de outubro após realizar um referendo. Madri, entretanto, não reconhece a legitimidade da medida e cassou uma série de políticos locais, inclusive o então presidente regional Carles Puigdemont, e convocou novas eleições para 21 de dezembro.

Puigdemont está em um exílio auto-imposto na Bélgica aguardando uma audiência sobre sua possível extradição à Espanha após um mandato de prisão ser emitido pela União Europeia.

Sputnik