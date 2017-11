Israel abate aeronave não tripulada na fronteira com a Síria

De acordo com a mídia local, as forças antiaéreas de Israel lançaram um míssil Patriot de fabricação norte-americana para abater um aparelho que entrou no espaço aéreo israelense na zona dos Montes Golan.

Os militares ainda não indicaram o tipo do aparelho que tentou entrar no espaço aéreo israelense, bem como a sua origem.

"O exército israelense interceptou um veículo aéreo não tripulado que tentou penetrar no espaço aéreo de Israel", diz o comunicado do serviço de imprensa do exército de Israel.

Os residentes da região afirmaram nas redes sociais que ouviram o som de grandes explosões.

Comunica-se que o exército de Israel utilizou o sistema antiaéreo Patriot para interceptar o alvo.

>> Sputnik