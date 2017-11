Filipinos protestam contra a visita de Donald Trump

Na véspera da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), filipinos se manifestaram contra a visita do presidente dos EUA, Donald Trump, ao país, informou a imprensa local.

Segundo os relatos, as ruas de Manila, nesta sexta-feira, foram ocupadas por banners e pixações com mensagens contrárias à visita do presidente Donald Trump ao país no âmbito da cúpula da ASEAN.

Além disso, a imprensa destacou que os banners, com inscrições "não ao Trump nas Filipinas", também foram vistos entre a decoração da cidade, elaborada especialmente para receber os participantes do evento.

Donald Trump está realizando uma longa viagem pela Ásia, no âmbito da qual está visitando o Japão, a Coreia do Sul, a China, o Vietnã e as Filipinas.

>> Sputnik