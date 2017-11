Telecom Italia divulga lucro dos 9 primeiros meses de 2017

A Telecom Italia, controladora da TIM Brasil, apresentou seus números dos primeiros nove meses de 2017 nesta sexta-feira (10) e, apesar do lucro de 1,033 bilhão de euros no período, o valor foi menor do que o registrado no mesmo período de 2016 - quando o lucro foi de 1,495 bilhão.

O Ebitda está em 6,213 milhões, um crescimento de 5,7% e as receitas somam 14,679 milhões de euros, alta de 5,3%. Na Telecom, "a transformação e a simplificação organizacional e processual", com os desenvolvimentos comerciais e o crescimento esperado do faturamento "permitem ao management confirmar em termos orgânicos as linhas já prospectadas para o inteiro ano de 2017", informa a nota.