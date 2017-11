Papa nomeia 2 mulheres para dicastério no Vaticano

O papa Francisco nomeou duas mulheres para os cargos de subsecretárias do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, órgão instituído em 2016.

Gabriella Gambino, 49, professora de bioética e de filosofia do direito na Universidade dos Estudos de Roma Tor Vergata, cuidará da seção do dicastério relativa à defesa da vida humana.

Já Linda Ghisoni, 52, juíza de primeira instância para casos de nulidade do matrimônio na região do Lazio, ficará responsável pela promoção do apostolado dos fiéis leigos. Ambas são italianas.