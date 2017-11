Líder do Hezbollah acusa Riad de 'prender' premier do Líbano

O líder do grupo xiita Hezbollah, Sayyed Hasan Nasrallah, acusou nesta sexta-feira (10) o governo da Arábia Saudita "sequestrar" o primeiro-ministro do Líbano, Saad Hariri, e de obrigá-lo a renunciar ao cargo.

"O chefe de Governo libanês está detido na Arábia Saudita e proibem, até agora, o regresso ao Líbano. A Arábia Saudita pediu para que Israel faça guerra com o Líbano", acrescentou Nasrallah em um pronunciamento divulgado pela televisão.

Hariri fez uma viagem à Riad, capital do território saudita, e, de maneira inesperada, anunciou que estava renunciando ao cargo de premier. Não há clareza nas motivações do anúncio e, os xiitas apontam que há pressão da Arábia Saudita para desestabilizar a região.

Horas após a declaração de Nasrallah, no entanto, a emissora saudita "Al Arabyia" afirmou que Hariri não está preso e classificou a informação como "notícia falsa".

O Hezbollah apoia fortemente, além do governo libanês, o rival histórico dos sauditas, o Irã. Por conta da crise no Líbano, há o temor de que uma guerra seja deflagrada entre as nações do Oriente Médio, fragilizando ainda mais a região.

Macron visita Riad

Em meio ao clima tenso, o presidente da França, Emmanuel Macron, fez uma visita surpresa às lideranças sauditas e tentou amenizar a crise local.

O francês se reuniu com o príncipe Mohammed bin Salman, líder "de fato" do país, e disse que debateria as crises no Iêmen e no Líbano. Ele ressaltou a importância da Arábia Saudita para ter "estabilidade" na região e informou que mantém contatos informais com Hariri - que não teria pedido asilo político na França.