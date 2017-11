Itália perde e se complica na busca por vaga para Copa

A seleção italiana tropeçou e perdeu por 1 a 0 para a Suécia na Repescagem Europeia para a Copa do Mundo de 2018 nesta sexta-feira (10). Com o resultado, a Azzurra precisará fazer dois gols - e não tomar nenhum - na partida decisiva da próxima segunda-feira (13).

Como era de se esperar, a seleção sueca se fechou na retranca e apostou nos contra-ataques. Após um primeiro tempo sem muita inspiração, o placar só foi aberto no segundo tempo. Johansson, que havia acabado de entrar no jogo, chutou forte, a bola desviou em De Rossi, e acabou no canto do gol de Buffon.

Após tomar o tento, o técnico Giampiero Ventura colocou o atacante ítalo-brasileiro Éder e os italianos começaram a pressionar o gol de Olsen. A melhor oportunidade veio aos 25, quando Darmian chutou de longe e a bola parou na trave.

Como o placar não mudava, Ventura colocou mais um atacante, Insigne, aos 30 minutos. No entanto, a pressão não surtiu resultado.

Agora, a Azzurra - que é a única campeã mundial que ainda não se classificou para a Rússia - joga a vida na partida que será disputada no estádio Giuseppe Meazza/San Siro em Milão.

Se empatar ou perder, os italianos entrarão para a história apenas como apenas a terceira na história a não ir para um Mundial.

Assim como a Alemanha, e atrás apenas do Brasil, a Azzurra já participou de 18 edições da competição, ficando de fora apenas da primeira Copa, em 1930, e em 1958.