'Der Spiegel': Após um ano, ódio mútuo entre Trump e Washington D.C. não se dissipa

Matéria publicada nesta quinta-feira (9) pelo Der Spiegel faz uma análise sobre o primeiro ano de Donald Trump eleito para a Casa Branca.

"Washington não é um lugar conhecido por humildade ou modéstia. Então realmente, Donald Trump deve se enquadrar. É uma cidade de gigantescos egos e contas de despesas, escolhas policiais e limusines blindadas. Tudo é sobre status e poder, mesmo quando o assunto é socializar à noite. A cidade desafia seus moradores e promove a ambição, o que nem sempre é bom. Já produziu grandes feitos e grande poder, e muitas vezes violência também - desde que George Washington plantou o coração da democracia em um pântano infestado de mosquitos há 200 anos.

As ruas e as avenidas são muito amplas, os passos maciços para o Capitólio são muito grandes, os edifícios, estátuas e monumentos também são imponentes. Não há centro, nem núcleo. Apenas extensão, tamanho, simetria. Um tabuleiro de xadrez criado para gigantes. Para presidentes como Abraham Lincoln, bom Lincoln velho, que se senta em um trono de pedra em seu próprio templo no National Mall, quatro ou cinco vezes o tamanho de um mero mortal.

Nenhuma outra cidade é tão odiada pelo resto do país. Trump jurou que ele drenaria o pântano, o conglomerado de política, lobbyismo, think tanks e negócios que se instalaram ali. O desdém é mútuo: noventa e um por cento dos seus moradores votaram em Hillary Clinton.

Faz um ano desde a eleição que empurrou o Ocidente liberal para a crise. A Casa Branca é agora ocupada por um homem que está provocando constantemente um novo alvoroço, um homem perenemente irritado, rebelde, errático, um rei assediado e instável, quase Shakespeariano. Sob a gestão Trump, a capital transformou-se em um grande reality show de TV. O velho Lincoln, sentado no seu trono, parece ainda mais preocupado do que o habitual.

Primeiro, Trump deu a sua família, sua filha Ivanka e seu marido Jared Kushner, cargos na administração. Muitos na cidade os chamam de Kardashianos da política. Mais recentemente, ele ameaçou a Coréia do Norte com guerra nuclear, lançou ataques contra senadores de seu próprio partido e expressou entendimento por nazistas e racistas. Suas ações não foram apenas caóticas, elas têm sido perigosas. O secretário de Estado, Rex Tillerson, referiu-se ao presidente como um "idiota" depois que ele supostamente sugeriu um aumento de dez vezes no arsenal nuclear do país.

E então há o pecado original desta administração: em maio, Trump demitiu o diretor do FBI, James Comey, porque ele não deixaria de lado "essa coisa da Rússia". Há meses, o conselheiro especial Robert Mueller tem investigado a influência de Vladimir Putin nas eleições americanas e se a equipe de Trump teve ajuda externa para derrotar Hillary Clinton".

