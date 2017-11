Mega tubarão causa medo em duas praias da Itália

Um grande exemplar de tubarão, com cerca de sete metros de comprimento, foi visto no mar Adriático a poucos metros na praia de Rimini, na região da Emília-Romana, na Itália. Dias depois, ele foi avistado na praia de Fano, que fica a cerca de 50 quilômetros do primeiro avistamento.

O animal foi flagrado por dois irmãos pescadores, pela primeira vez, no dia 31 de outubro. Eles conseguiram gravar um rápido vídeo com o celular, em que é possível ver a envergadura do bicho.

Ontem (7), o tubarão foi visto a cerca de 350 metros da terra em Fano e, pelos detalhes dados por pescadores, acredita-se que trata-se do mesmo tubarão.

Assim que foi notificada, a Guarda Costeira emitiu um alerta pedindo para que as pessoas evitem banhos no mar e a prática de esportes aquáticos na região. "A Guarda Costeira pede a máxima prudência aos cidadãos e são válidas as recomendações de evitar banhos e as práticas lúdico-esportivas no mar de qualquer tipo, até o afastamento da costa", emitiu a entidade.

Especialistas ouvidos pelo jornal "Corriere della Sera" acreditam que, pelas referências dadas durante os avistamentos, trata-se de um exemplar de tubarão branco, o mais feroz da espécie. Eles ainda afirmam que não é normal um animal desse porte na parte alta do Adriático e que é mais comum que eles fiquem ao sul, nas águas da Sicília e do Mar Tirreno.

O último registro semelhante em Rimini ocorreu em 2002, mas o animal não se aproximou tanto da costa.