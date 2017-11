Indústria italiana é a 7ª maior do mundo, diz estudo

A indústria manufatureira da Itália fechou o ano de 2016 como a sétima maior do mundo e a segunda da União Europeia, de acordo com relatório divulgado nesta quarta-feira (8) pelo centro de estudos da Confindustria, entidade que representa o setor no país.

De acordo com o estudo, a Itália foi responsável por 2,3% da manufatura mundial em 2016, igualando o resultado do ano anterior, quando também ficara na sétima posição. O ranking é liderado por China (29,5%) e Estados Unidos (19%).

Já a Alemanha é a nação da UE mais bem colocada, em quinto lugar, com 5,9%. A indústria manufatureira da Itália acumula 800 mil postos de trabalho perdidos (-17,1%) entre 2007 e 2015, mas, segundo a Confindustria, o setor começa a dar sinais de inversão de tendência.

Até a metade de 2017, o segmento apresentou alta de 1,5% no nível de emprego, com 60 mil contratações.