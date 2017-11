Conheça fatos sobre o Muro de Berlim, que caía há 28 anos

O dia 9 de novembro de 1989 é uma das datas mais emblemáticas da História moderna. Naquele dia, o "Muro de Berlim", que separava a capital alemã em duas começou a ruir e o caminho para a reunficação foi aberto.

A estrutura quilométrica dividia o "mundo capitalista do mundo comunista" e "compartilhava" a Alemanha entre os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial: a parte Ocidental, ficou nas mãos dos Estados Unidos, França e Reino Unido; a Oriental, nas mãos da União Soviética.

Confira algumas das curiosidades sobre a construção:

- Fechamento 'da noite para o dia' O muro, que no início não passava de uma grande cerca de arame farpado, começou a ser erguido à meia-noite e um do dia 13 de agosto de 1961 por ordens do governo comunista da Alemanha Oriental.

A justificativa era frear imediatamente a fuga de milhões de pessoas do lado Oriental e, com o passar dos meses, foi construída uma enorme estrutura de concreto, com direito a 300 torres de segurança e até 20 bunkers.

Ao longo da barreira, havia ainda espaço para 260 locais para cães de guarda e bombas terrestres chegaram a ser instaladas em alguns pontos. Existia até mesmo um sistema de iluminação especial, para verificar pegadas próximas ao muro, e os soldados tinham que tomar cuidado para não ultrapassarem os limites e serem considerados fugitivos.

- Fugas:

Apesar de toda a segurança, estima-se que mais de 100 mil alemães orientais tentaram fugir para o outro lado da fronteira entre 1961 e 1989 e mais de 600 foram mortos durante a tentativa.

Muitos também morriam por conta de "armadilhas" naturais, como a travessia de rios. No entanto, muitos historiadores afirmam que soldados ajudavam, sob pagamento de subornos, aqueles que conseguiam chegar ao lado ocidental do muro.

- O muro caiu antes do esperado:

A história da queda do muro de Berlim poderia ter sido diferente não fosse uma coletiva de imprensa. Durante a conversa com o porta-voz do Ministério da Propaganda, Günter Schabowski, foi informado que seria liberada a viagem de alemães do ocidente para o leste.

Então, o jornalista italiano Riccardo Ehrman, que atuava como correspondente da ANSA na cidade, fez a fatídica pergunta 'mas quando a lei entrará em vigor?'. 'Imediatamente', respondeu o alemão. No entanto, essa liberação ocorreria apenas no dia seguinte.

Porém, com as agências de notícias já publicando as matérias sobre essa nova informação, o povo do lado ocidental do muro foi até o lugar e começou a pressionar a abertura, iniciando a demolição do local.

Já a reunificação, de fato, das duas Alemanhas ocorreu no dia 3 de outubro de 1990 e teve como principal político o então chanceler Helmut Kohl.

- Passagens:

Apesar do lado Ocidental saber rapidamente da notícia, a TV estatal do lado Oriental evitou noticiar o fato e, quando o fez, afirmou que era necessária uma autorização para fazer a passagem.

Enquanto isso, o tenente Harald Jäger liberou a passagem dos primeiros cidadãos ocidentais às 23h30 do dia 9 de novembro.

- Outros muros pelo mundo:

Apesar do Muro de Berlim ter caído há quase 30 anos, a ideia de construir barreiras para impedir a passagem - ou a fuga - de pessoas ainda continua viva em muitos países.

Em junho de 2015, o porto francês de Calais inaugurou uma barreira para impedir que imigrantes entrem ilegalmente em barcos e naveguem pelo Canal da Mancha até o Reino Unido.

Também por causa da atual crise imigratória na Europa, o governo da Hungria ergueu um "muro defensivo" na fronteira com a Sérvia.

A barreira de 175 quilômetros tem quatro metros de altura é é feita de arame farpado.

A crise atual gerou dois outros muros - um entre a Áustria e a Itália, que teve a construção suspensa após acordos políticos, e outro entre Macedônia e Grécia.