Putin: alguns participantes do mercado de armas violam o direito internacional

Alguns participantes do mercado de armas violam sistematicamente o direito internacional, declarou o presidente russo Vladimir Putin durante uma reunião da comissão de cooperação técnico-militar da Rússia com os países estrangeiros.

"Assistimos a uma série de tendências alarmantes, que nos últimos tempos se têm revelado cada vez mais. Estou me referindo, em primeiro lugar, ao desvio sistemático de alguns participantes do mercado de armamento das normas e princípios do direito internacional e às ameaças diretas contra Estados soberanos", disse Putin.

"Em vez da luta real contra os grupos terroristas, há uma simulação dessa luta, os fornecimentos de armas não controlados estão aumentando", acrescentou o presidente russo.

Segundo ele, hoje essas armas estão nas mãos da chamada oposição moderada, mas amanhã podem acabar nas mãos de radicais e terroristas.

"Fica a ideia que os pontos mais quentes e as zonas de conflitos se tornaram para alguns um negócio lucrativo, uma parte dos ramificados esquemas sombrios de fornecimento de armas a países e regiões com uma situação política e militar instável", acrescentou Putin.

O presidente sublinhou que "a exportação de armas é uma enorme responsabilidade para qualquer Estado e é muito importante que todos os participantes do mercado global de armamentos entendam isso".

Ele também declarou que, embora a Rússia esteja interessada em exportação dos seus armamentos, Moscou parte sempre dos interesses da estabilidade global e controla o uso das suas armas.

"A Rússia está firmemente comprometida com suas obrigações na luta contra o terrorismo e escolhe de forma responsável suas contrapartes, assim como controla o uso pelos receptores do nosso material e armamento", disse ele.

