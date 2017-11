Puigdemont diz que está 'preparado' para extradição e prisão

O ex-presidente da região autônoma da Catalunha, Carles Puigdemont, confessou nesta terça-feira (7) que está "preparado" para "terminar nas prisões espanholas" caso a Bélgica conceda sua extradição.

Em uma entrevista à emissora Catalunya Radio, Puigdemont acusou o governo espanhol de ter destituído seu governo "em um golpe ilegal", mas fez um apelo para que os partidos políticos da Catalunha apresentem uma candidatura única nas eleições regionais de 21 de dezembro.

Puigdemont, que promoveu um plebiscito pela independência da Catalunha e gerou uma crise política com Madri, foi retirado do cargo no mês passado. Ele e outros quatro secretário foram enquadrados no artigo 155 da Constituição espanhola, usado por Madri para suspender a autonomia da Catalunha.

O ex-presidente buscou refúgio na Bélgica e se entregou à polícia, mas foi solto sob medidas cautelares. Ele deve comparecer em sua primeira audiência judicial no dia 17 de novembro. A Espanha pede sua extradição, porém, Puigdemont garantiu que levará o caso ao Tribunal Europeu de Estrasburgo de Direitos Humanos.

Enquanto isso, a União Europeia (UE) continua defendendo a manutenção da Espanha com suas configurações atuais. A posição do bloco é estratégica, já que movimentos separatistas ameaçam a manutenção da própria UE, como ocorrera com a saída do Reino Unido (Brexit).

O presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, comentou que o governo espanhol não está violando os direitos de Puigdemont, pois ele mesmo "não respeitou a Constituição e infringiu as leis". A declaração foi dada hoje, no dia em que 200 prefeitos da região da Catalunha estão em Bruxelas para defender as aspirações de independência.