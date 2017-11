Passagem de tufão no Vietnã mata cerca de 70 pessoas

A passagem do tufão Damrey pelo Vietnã causou ao menos 69 mortes e deixou mais de 30 desaparecidos na região central do país, informa o governo local nesta terça-feira (7). Além das vítimas, estima-se que quase mil casas foram destruídas e/ou sofreram graves danos na estrutura por conta dos fortes ventos.

Esse é o segundo desastre natural a atingir o Vietnã em cerca de um mês e é considerado o tufão mais forte dos últimos 16 anos. Em outubro, uma tempestade tropical , que também afetou a região central, deixou 75 mortos e 28 desaparecidos. Segundo dados do governo,o Vietnã teve um prejuízo econômico de US$ 1,75 bilhão no ano passado por conta dos desastres naturais.

A área afetada inclui a cidade de Danang que receberá, na próxima semana, a reunião de alto nível entre os países-membros da Cooperação Ásia-Pacífico (Apec). Entre os convidados do encontro estão os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.