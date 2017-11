Papa Francisco recebe líder sunita no Vaticano

O papa Francisco recebeu no Vaticano o imã Ahmad al-Tayyib, líder da Universidade al-Azhar, o centro de estudos mais importante do islã sunita, nesta terça-feira (7). A pauta do encontro não foi divulgada pela Santa Sé.

O Pontífice e o chefe da prestigiada universidade do Cairo já tinham se encontrado no dia 23 de maio de 2016, no Vaticano, e se reunido também durante uma visita do líder católico ao Egito, em 28 de abril deste ano.

Naquele dia, durante um fórum pela paz, os dois se comprometeram a colaborar para a paz no mundo e de desempenhar um papel de pacificação em suas religiões, unindo-se contra o extremismo religioso.

O primeiro encontro entre os dois, em 2016, marcou a retomada do diálogo entre a Igreja Católica e al-Azhar, que havia sido interrompido pelos muçulmanos em 2011 por conta de afirmações feitas pelo então papa Bento XVI em defesa dos cristãos coptas, uma minoria muito perseguida por extremistas islâmicos.

No entanto, apesar do diálogo oficial ter sido interrompido, em março de 2014, um representante de al-Azhar, Mahmoud Azab, foi enviado ao Vaticano para um encontro inter-religioso e assinou um documento se comprometendo a lutar contra o tráfico de pessoas.