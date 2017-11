SP leva trecho norte do Rodoanel para investidores na Europa

O governo do estado de São Paulo iniciou nesta segunda-feira (6), em Milão, um road show pela Europa com investidores e operadores rodoviários interessados na concessão do trecho norte do Rodoanel Mário Covas (SP 021), cuja licitação está prevista para 10 de janeiro de 2018.

Ao longo do dia, foram realizadas diversas reuniões no maior polo financeiro da Itália com potenciais compradores. Nesta terça-feira (7), a comitiva liderada pelo secretário de Governo Saulo de Castro Abreu Filho estará em Roma, antes de seguir para Paris, na França, e Madri, na Espanha.

Segundo a assessoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o nome dos investidores interessados não podem ser divulgados por causa das cláusulas de sigilo que envolvem o road show.

O lance mínimo pelo trecho norte do Rodoanel, rodovia que circunda a cidade de São Paulo, será de R$ 462,3 milhões, e o vencedor será aquele que apresentar a maior oferta de outorga. O governo prevê que os investimentos a cargo da iniciativa privada na rodovia totalizem R$ 581,5 milhões, além de R$ 1,2 bilhão para manutenção e operação ao longo de 30 anos de concessão.

O último segmento do anel viário terá 47,6 quilômetros de extensão e possibilitará a ligação do Porto de Santos ao Aeroporto de Guarulhos sem a necessidade de cruzar a cidade de São Paulo.