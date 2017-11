Polícia descarta terrorismo interno em massacre de igreja

As autoridades do Texas informaram que o autor do massacre em uma igreja em Sutherland Springs, Devin Kelley, teve "motivações familiares" para abrir fogo.

Em uma coletiva de imprensa, os policiais descartaram as possibilidades de terrorismo nacional ou de um ato de "natureza religiosa ou racial".

Testemunhas relatram que Kelley tinha problemas com a sogra, que frequentava a igreja, mas que não estava no local no momento do massacre.