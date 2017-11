ONU pede ajuda imediata do G7 em acabar com a subnutrição no mundo

O Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), José Graziano da Silva, disse que a subnutrição crônica estava aumentando novamente globalmente pela primeira vez em uma década.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura pediu aos estados do G7 que tomem medidas urgentes para conter a desnutrição em todo o mundo, informou hoje um comunicado divulgado pela organização.

"Cerca de uma em cada três pessoas sofre de pelo menos uma forma de desnutrição: seja a fome, deficiências de micronutrientes ou sobrepeso e obesidade. A menos que tomemos medidas urgentes e efetivas, mais de metade da população mundial sofrerá pelo menos um tipo de desnutrição até 2030", disse o diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, na reunião dos Ministros da Saúde do G7 em Milão, conforme citado por comunicado.

Graziano, que nasceu nos EUA mas é filho de pais brasileiros e tem vários trabalhos sobre a agricultura do Brasil, afirmou que a subnutrição crônica estava aumentando novamente globalmente pela primeira vez em uma década, chamando os conflitos e as mudanças climáticas dos principais motivos da situação piora.

O diretor-geral também acrescentou que mais de 2 bilhões de pessoas sofreram deficiências de micronutrientes e cerca de 1,9 bilhões de adultos tinham sobrepeso, com 600 milhões de obesos, segundo o comunicado.

"É nossa responsabilidade coletiva garantir que cada pessoa neste planeta tenha acesso a alimentos seguros, suficientes e nutritivos", sublinhou Silva.

De acordo com a FAO, o número estimado de pessoas subnutridas no mundo aumentou de 777 milhões em 2015 para 815 milhões em 2016 e continuou a aumentar em 2017, com a fome atingindo partes do Sudão do Sul e subnutrição sendo transformada em fome em Nigéria, Somália e Iêmen.

