Gilberto Gil é ovacionado em show na Itália

O cantor brasileiro Gilberto Gil foi aplaudido de pé após fazer seu único show na Itália, em Reggio Calabria, na noite deste domingo (5).

Com ingressos esgotados, Gil se apresentou no Teatro Cilea com a banda Cortejo Afro e com o Núcleo de Ópera da Bahia (Nop) e levou aos italianos o espetáculo "Prelúdio", que está em turnê na Europa. O show era a atração principal do festival "Reggio Chiama Rio - Fatti di Musica Brasil".

"Foi uma das apresentações musicais de maior prestígio e maior originalidade já apresentados no sul. Para Reggio e para a Calábria, uma noite com protagonistas de um evento único e verdadeiramente internacional", disse o organizador do evento, Ruggero Pegna, ao jornal "Calábria Post". O festival segue até o dia 28 de novembro, onde o brasileiro Yamandú Costa fecha as apresentações.