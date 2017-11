Coreia do Norte deve ser o foco da reunião de Trump e Putin

Os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos poder se reunir nas margens da próxima cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que será realizada no Vietnã na próxima semana, revelou Kremlin.

Um porta-voz da Casa Branca disse neste domingo que a crise norte-coreana será um "assunto principal" durante a reunião de Donald Trump e Vladimir Putin.

"A Rússia faz fronteira com a Coreia do Norte. Eles também estão muito preocupados, penso eu, com a direção para qual a Coreia do Norte está levando a região no âmbito dessa crise. E, naturalmente, a Rússia terá um papel no futuro", disse o porta-voz.

O oficial notou que, como membro da ONU, a Rússia é obrigada a defender as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a Coreia do Norte, incluindo "o aumento significativo nas sanções que foram aprovadas" no início deste ano.

Também no domingo, o presidente Trump, que estava a bordo da Air Force One em direção a Tóquio, disse que esperava conversar com Vladimir Putin durante sua viagem asiática. O chefe de Estado norte-americano disse esperar que o líder russo ajude Washington a resolver a crise com a Coreia do Norte.

A notícia sobre o encontro entre os dois presidentes tem circulado na mídia por uma semana. O porta-voz do Kremlin informou no sábado que a possível reunião entre os dois políticos estava sendo coordenada.

Donald Trump está atualmente no Japão, no âmbito de sua viagem de 12 dias pela Ásia. Ele também realizará visitas oficiais à China, Coreia do Sul, Filipinas e Vietnã.