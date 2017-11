Bilionário democrata lança campanha nacional pelo impeachment de Trump

Um importante Democrata iniciou uma campanha publicitária nacional para provocar o impeachment do presidente dos EUA, Donald Trump. Congressistas de ambos os lados ideológicos estão de olho na iniciativa.

Com o lançamento da campanha em todo o país, o bilionário ambientalista Tom Steyer pediu que legisladores em Washington DC "tomem posição" e deponham Trump da presidência dos EUA".

"Esperar é um erro", disse Steyer, observando a urgência de remover Trump que, ele destaca, é um "perigo" enquanto ocupar o assento do mais alto cargo na Terra.

"Nós acreditamos que [Trump] é perigoso para o povo americano agora", disse Steyer em uma entrevista com o The Guardian. "Congressistas e membros do seu próprio governo sabem que [Trump] é um perigo claro e presente, mentalmente instável e armado com armas nucleares", acrescentou Steyer.

Observando que o 45º presidente dos EUA se envolveu em uma acalorada guerra de palavras com a Coreia do Norte e o líder Kim Jong-un; está implicado em um caso de obstrução da justiça ao demitir o diretor do FBI, James Comey; e ameaçou vozes na mídia ao não concordar com matérias negativas sobre ele, Steyer está clama ao Capitólio a intensificação dos movimentos em torno de um impeachment.

"Nós acreditamos que a espera é um erro e acreditamos que os eventos que ocorrerão no próximo ano mostrarão que estamos certos", afirmou Steyer.

A prova de sucesso inicial de Steyer foi ter sido respondido pelo próprio Trump. O presidente declarou que ativista ambiental bilionário é um "louco e totalmente desequilibrado" e "nunca ganha eleições".

"Eu acho que o fato de [Trump] responder defensivamente realmente chamou mais a atenção para o que estávamos tentando fazer", afirmou Steyer. "Para isso eu digo, 'Obrigado'. Se ele quiser tweet com raiva de nós, nós o encorajamos a fazer isso".

Independentemente da resposta de Trump ao impeachment, Steyer reconhece que a remoção do presidente do cargo deve acontecer o mais rápido possível.

"Esta campanha é um reflexo do fato de que estamos em crise", disse Steyer.

As acusações da semana passada contra o gerente de campanha de Trump, Paul Manafort, ao lado da admissão de culpa pelo ex-conselheiro do presidente, George Papadopoulos, "colocam claramente o impeachment sobre a mesa", observou Steyer.

>> Sputnik