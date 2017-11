Trump diz que espera ajuda de Putin para resolver conflito com Coreia do Norte

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que está esperando uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, expressando esperança na assistência do seu homólogo russo em lidar com a questão da Coreia do Norte.

Ele defendeu sua dura retórica contra os norte-coreanos a bordo do avião oficial da presidência, Air Force One, a caminho do Japão, onde inicia sua viagem de 12 dias pela Ásia. O republicano destacou que as discussões sobre a Coreia do Norte aparecerão em conversações com outros líderes asiáticos.

Trump também disse que tomará muito em breve uma decisão sobre a adição de Pyongyang à lista de estados patrocinadores do terrorismo.

