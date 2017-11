Tiroteio mata quase 30 em igreja no Texas

Pelo menos 27 pessoas morreram e 24 ficaram feridas em um tiroteio em uma igreja batista de Sutherland Springs, comunidade rural situada no estado norte-americano do Texas, neste domingo (5).

Os números foram divulgados pela emissora "CNN", que cita um agente da polícia local. Segundo as autoridades do país, os disparos foram realizados por apenas um homem, que abriu fogo contra os fiéis em plena missa. Ele chegou a ser perseguido pela polícia, mas também morreu - não se sabe se baleado pelas forças de segurança ou por suicídio.

As causas do tiroteio ainda são desconhecidas, mas há rumores de que o atirador seria um morador da região. "Deus esteja com o povo de Sutherland Springs, Texas. O FBI e as forças de segurança estão no local. Eu monitoro a situação a partir do Japão", escreveu no Twitter o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O tiroteio acontece pouco mais de um mês depois de Stephen Paddock ter matado 58 pessoas em um festival country em Las Vegas, disparando de seu quarto em um hotel cassino. O episódio reacendeu o debate sobre o acesso a armas de fogo nos Estados Unidos, tema que deve se manter na pauta do país após os disparos no Texas.