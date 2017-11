Putin revelou o segredo do 'código genético' dos russos

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o zelo pelo país e repulsa à qualquer pressão externa são os fundamentos do Estado e fazem parte do código genético da população russa.

Vladimir Putin discursou durante uma solenidade no Kremlin, por ocasião do Dia da Unidade Popular, comemorado no dia 4 de outubro.

Durante o discurso, Putin destacou a importância histórica da data.

"Quatro seculos nós separam dos acontecimentos dramáticos, quando o povo se levantou contra as dificuldades e a anarquia, superando os conflitos internos e as ameaças externas, e defendeu a honra e a independência do país", disse Putin, se referindo à libertação de Moscou da ocupação polonesa, ocorrida no século XVII.

"A unidade e o patriotismo eram para o povo o fundamento mais seguro nos anos de duras provações e durante a superação de desafios do desenvolvimento. O zelo pela pátria, o cuidado, o respeito à amizade sincera e a repulsa à qualquer pressão externa são as bases fundamentais do Estado russo e fazem parte do nosso código genético e cultural", destacou o presidente.

O Dia da Unidade Popular é comemorado na Rússia desde o ano de 2005. A data comemora os acontecimentos de 1612, quando um levante popular em Moscou libertou a cidade da intervenção polonesa.

Sputnik