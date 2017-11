Pentágono: 'Única forma de localizar arsenal nuclear norte-coreano seria com uma invasão'

Em uma carta enviada ao Congresso dos Estados Unidos, o Pentágono, Departamento de Defesa do país, sustenta que a implantação de tropas terrestres seria a única maneira necessária de garantir "com total certeza" a localização e a segurança das instalações nucleares da Coreia do Norte.

Os EUA "avaliam que a Coreia do Norte pode considerar o uso de armas biológicas" e que o país "possui um programa de armas químicas de longa data com a capacidade de produzir agentes nervosos, sangramento e sufocamento". O Pentágono repetiu que uma discussão detalhada de como responderia à ameaça é confidencial.

Segundo o jornal The Washington Post, o Pentágono afirma, no documento, que a invasão do país asiático seria a única maneira de localizar e proteger as instalações nucleares da Coreia do Norte, caso o conflito entre em fase de confronto militar.

O Pentágono conclui o texto dizendo que o cálculo dos "melhores ou piores cenários" era um desafio e dependeria da "natureza, intensidade e duração" de um ataque norte-coreano; quanto tempo um aviso levaria para chegar aos civis em milhares de refúgios na Coreia do Sul e a capacidade dos EUA e as forças sul-coreanas de responderem à artilharia norte-coreana, foguetes e mísseis balísticos com uma barreira de retaliação e ataques aéreos".

Forças aéreas de Coreia do Sul e Estados Unidos realizaram manobras com a simulação de bombardeios sobre alvos norte-coreanos em uma região próxima da fronteira entre as Coreias

