Israel começa maiores treinamentos de sempre da Força Aérea

Neste domingo (5), os militares israelenses começam os maiores treinamentos de aviação na história do país com participação de sete delegações estrangeiras, comunicou a assessoria de imprensa do exército de Israel.

Das manobras Bandeira Azul, que decorrerão até 16 de novembro, tomarão parte equipes da Alemanha, Grécia, Índia, Itália, Polônia, EUA e França.

"Estes são os maiores treinamentos de aviação que alguma vez ocorreram em Israel. Eles têm grande importância para a Força Aérea de Israel, para as Forças de Defesa de Israel e para o Estado de Israel", adianta-se no comunicado.

Ademais, foi relatado que as delegações estrangeiras chegam com seus aviões e se instalarão na base aérea de Uvda, perto da cidade de Eilat.

"Das manobras participam mais de 1.000 pilotos e pessoal técnico e administrativo", lê-se na mensagem.

Os militares adiantaram que fizeram todo o possível para minimizar a influência das manobras sobre os voos civis entre Eilat e resto do mundo.

Sputnik