Conter o 'malandro': Coreia do Norte indica como pretende pressionar EUA

Os norte-coreano consideram que conter o presidente Trump que “perdeu o juízo” apenas é possível com força física.

No sábado (4), o presidente norte-americano declarou que "muito em breve" vai tomar a decisão sobre a inclusão da Coreia do Norte na lista dos países patrocinadores do terrorismo. Ele sublinhou que Pyongyang representa um problema sério para os EUA e o resto do mundo. Segundo o líder norte-americano, Washington está mudando sua posição porque os últimos 25 anos mostraram uma política fraca em relação à Coreia do Norte.

"Ninguém sabe onde e quando um tal malandro e louco como Trump pode cometer algo irrefletido. O único jeito de contê-lo é regular tudo isso com força física absoluta", afirma o jornal estatal norte-coreano Rodong Sinmun.

O jornal acrescenta que uma pessoa com a mente afetada por marasmo não pode agir racionalmente e não compreende as palavras.

"Se os EUA não levarem em consideração nossa vontade superforte e ousarem atacar, a nós não nos resta outra coisa senão responder violentamente e puni-los com firmeza usando força concentrada. Os EUA não têm forças para nos fazer frente. Quando chegar o tempo para isso, nenhumas lamentações os ajudarão", resume Rodong Sinmun.

Sputnik