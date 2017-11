Arábia Saudita intercepta míssil balístico nos arredores de Riad

As Forças de Defesa Aérea da Arábia Saudita interceptaram um míssil balístico ao nordeste de Riad, informou RT Arabic, citando a mídia local.

Segundo informações preliminares, não hove danos nem vítimas.

A emissora iraniana Press TV revelou que o alvo do míssil era o Aeroporto Internacional Rei Khalid, o segundo aeroporto mais movimentado do país, localizado a 35 km ao norte da capital.

​Em outubro, outros mísseis balísticos já foram lançados contra a Arábia Saudita a partir do território do Iêmen. O movimento houthi, Ansar Allah, no Iêmen, declarou em diversas ocasiões que a Arábia Saudita é o principal alvo de seus mísseis.

A Arábia Saudita está envolvida em um conflito violento com os rebeldes iemenitas houthis por mais de dois anos.

Desde 2014 o Iêmen vem sofrendo com o conflito armado entre os rebeldes do movimento xiita Ansar Allah, que contam com o suporte de militares partidários do ex-presidente Ali Abdullah Saleh, e as tropas do atual presidente Abd Rabbuh Mansur Hadi.

>> Sputnik