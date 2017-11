Ex-presidente da Catalunha diz estar pronto para se candidatar

O presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, afirmou nesta sexta-feira (3) que está pronto para se candidatar nas eleições regionais marcadas para 21 de dezembro, mesmo tendo se exilado na Bélgica.

A declaração foi dada em entrevista à emissora pública belga RTBF, em meio à expectativa de que a Audiência Nacional da Espanha, tribunal sediado em Madri, emita um mandado de prisão europeu contra o líder separatista.

"Posso fazer campanha de qualquer lugar, visto que vivemos em uma sociedade globalizada", disse Puigdemont, destituído do governo da Catalunha e acusado de "rebeldia" e "sedição" por causa da declaração unilateral de independência aprovada no fim de outubro.

De acordo com o ex-presidente, a comunidade autônoma precisa de um governo "legítimo" e "protegido dos riscos da Justiça espanhola, que não pode garantir nada". "As eleições devem ocorrer de modo mais normal possível. Não é com um governo na prisão que essas eleições serão independentes, neutras e normais", acrescentou.

O pleito regional na Catalunha foi antecipado para dezembro pelo governo da Espanha, que destituiu a administração da comunidade autônoma e dissolveu seu Parlamento. Além disso, a Audiência Nacional ordenou a prisão de oito dirigentes catalães que ficaram no país.

O próximo passo deve ser a emissão de um mandado de prisão europeu contra Puigdemont e os cinco membros de seu governo que o acompanharam até Bruxelas. "Estou disposto a me entregar à verdadeira Justiça [a da Bélgica], mas não à Justiça espanhola", disse o ex-presidente.