'ABC Color': Em menos de um mês, quatro cargas de cigarros de presidente do Paraguai são apreendidas

O presidente da República do Paraguai Horacio Cartes virou notícia internacional com a dentenção de dois caminhões cheios de cigarros da marca Eight, de sua empresa Tabesa, destaca o jornal paraguaio ABC Color. No total, haveria 90 mil pacotes do produto aparentemente contrabandeado.

O destino da carga seria Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O motorista de um dos veículos, diz o periódico, informou que entrou com a carga de forma ilegal desde o Paraguai.

No domingo, a Polícia Militar também localizou em Guarulhos, São Paulo, um armazém repleto de caixas de cigarro da marca San Marino, também propriedade da empresa do Grupo Cartes. Na ocasião, cinco pessoas foram detidas, que reconheceram o ingresso no país de maneira ilegal.

Apreensões estão avaliadas em mais de US$ 2 milhões

A terceira apreensão ocorreu no dia 14 de outubro, quando o Departamento de Operações da Fronteira do Brasil parou encontrou 90 mil pacotes de crigarros de contrabando vindos do Paraguai, da marca Eight.

No dia 7 de outubro, oficiais de Segurança da Argentina anunciaram o registro da maior "apreensão na história da Formosa", com 63 mil caixas da marca Eight.

No total, as apreensões estão avaliadas em mais de US$ 2 milhões.

