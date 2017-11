Tiroteio deixa ao menos três mortos em mercado do Colorado

Pelo menos três pessoas morreram e outras ficaram feridas em um tiroteio em um supermercado Walmart no estado norte-americano do Colorado.

"Tiroteio acaba de ocorrer no Walmart, rua Grant, 9900, vários caídos. Por favor, fiquem longe do local", informou a polícia de Thornton, cidade localizada a pouco mais de 15 quilômetros de Denver, capital estadual.

De acordo com as autoridades, dois homens foram confirmados mortos, enquanto uma mulher foi levada para o hospital. Até o momento, não há informação sobre a identidade e o status do atirador ou atiradores.

Sputnik