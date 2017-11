Reino Unido nomeia Gavin Williamson como ministro de Defesa

O atual chefe do comitê disciplinar da bancada conservadora no parlamento do Reino Unido, Gavi Williamson, foi nomeado nesta quinta-feira (2) como o novo ministro da Defesa após Michael Fallon renunciar ao cargo depois de ser acusado de assédio sexual.

Nesta semana, o ministro pediu desculpas por, em 2002, durante um jantar, passar a mão insistentemente no joelho da jornalista Julia Hartley-Brewer. A própria repórter minimizou o caso e disse que é uma questão já resolvida entre eles.

No entanto, o nome de Fallon foi incluído em um dossiê sobre condutas inadequadas de cerca de 40 deputados do Partido Conservador, incluindo secretários e outros membros do alto escalão do governo de Theresa May.

O novo responsável de Defesa, deputado pelo distrito de South Staffordshire desde o ano de 2010, nunca esteve à frente de um ministério até agora.

Após tomar conhecimento de sua nomeação, Williamson se recusou a fazer declarações aos jornalistas que o esperavam na saída de Downing Street, escritório e residência oficial da chefe do Executivo.